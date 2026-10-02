Cartões furtados de carro destrancado bancam compras em Apucarana

Um motorista teve o celular e os cartões bancários furtados após deixar o carro aberto em frente a um supermercado em Apucarana (PR). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no início da noite de quinta-feira (1º), no Jardim Ponta Grossa.

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De acordo com o relato feito aos policiais, a vítima estacionou o veículo na Avenida Itararé e se ausentou por apenas alguns minutos. Como o automóvel ficou destrancado, os criminosos tiveram acesso livre ao interior do carro e levaram os pertences.

O prejuízo, no entanto, foi além da perda do aparelho celular. Pouco tempo após descobrir o furto, o dono dos cartões constatou que os criminosos já haviam passado em vários estabelecimentos comerciais da cidade, realizando diversas compras não autorizadas.

A PM foi chamada até o local, registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre o bloqueio das contas e as providências legais. O caso agora passa a ser investigado para tentar identificar os autores por meio das transações realizadas nas lojas.