Cartinhas dos Correios Apucarana podem ser adotadas online

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios, que promove a adoção de cartinhas de crianças carentes, está disponível. Nesta 32ª edição, a ação vai contar com um modelo híbrido em que o processo poderá ser feito pela internet ou presencialmente. No entanto, em Apucarana, as cartinhas podem ser adotadas apenas na modalidade online.

Quem esclarece é o diretor dos Correios de Apucarana, Eros Torres. "Em algumas cidades maiores as cartas poderão ser adotadas de forma híbrida. A gente optou pela forma online por conta da demanda do efetivo e também devido a outros motivos. Quem quiser contribuir com a campanha, pode entrar no site dos Correios, selecionar a cidade, escolher a carta e trazer o presente em nossa agência para que ele seja entregue", explica.

Para cadastrar a cartinha, segundo Eros, é só entrar no site dos Correios, selecionar o estado e a cidade, e caso ela seja adotada, os padrinhos devem levar a cartinha identificada para que os carteiros possam entregar o presente no endereço. "É tudo feito pelo site até o dia 10 de dezembro, nesta sexta-feira", complementa.

A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais. Clique aqui e colabore.