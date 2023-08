Carteira é furtada de dentro de veículo em quintal de casa; entenda

Uma carteira contendo diversos documentos pessoais foi furtada de um veículo na Rua Tamoios, no Loteamento Residencial Sumatra II, em Apucarana, na madrugada desta segunda-feira (14).

A ocorrência foi registrada por volta de 4h20. De acordo com relatório divulgado pela Polícia Militar, o filho da vítima viu um indivíduo dentro do quintal mexendo no carro e se evadindo do local com algo. O homem não foi identificado, pois o local estava escuro.

A vítima relatou para a PM que deu falta somente de uma carteira onde havia documentos pessoais seu e de seus três filhos. A PM registrou um boletim de ocorrência e realizou patrulhamentos, mas nenhum suspeito de cometer o crime foi encontrado. O caso segue para investigação da Polícia Civil.



