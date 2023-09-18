Icone do menu no Header Menu
Icone de busca no Header BUSCA
Leia a ultima edição
Icone clima Tempo
Icone Cotação Euro
EURO ...
Icone Cotacao Dolar
DOLAR ...
MAIS LIDAS
VER TODOS
Icone para Retorno na Home

Apucarana

Oportunidade

Carteira assinada: semana começa com mais de 450 vagas em Apucarana

Os postos de trabalho divulgados nesta segunda-feira (18) estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação

·
Icone facebook
Icone Whatsapp
Icone Twitter
Icone Email
Icone Twitter
Icone Menssagem
Icone Whatsapp

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Participe dos grupos do TNOnline

Icone Seta
Os postos de trabalho divulgados nesta segunda-feira (18) estão disponíveis em diversas áreas
Icone Camera Foto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho divulgados nesta segunda-feira (18) estão disponíveis em diversas áreas
Escrito por Da Redação
Publicado em 18.09.2023, 08:36:51 Editado em 18.09.2023, 08:36:46
Imagen google News
Siga o TNOnline no Google News
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 452 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (18). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

continua após publicidade

Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 18 A 22/09/2023*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
Total de Vagas: 452
VAGAS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
COSTUREIRA EM GERAL1
SERVENTE DE PEDREIRO1
VENDEDOR1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE CORTE2
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COZINHA5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA4
AUXILIAR DE LIMPEZA6
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO38
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
CONSULTOR DE VENDAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA1
COSTUREIRA PARA JEANS1
COZINHEIRA1
ESTAGIÁRIO FATURAMENTO1
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PASSADOR DE ROUPAS1
RECEPCIONISTA2
SERRALHEIRO1
SOLDADOR1
VENDEDOR (A) EXTERNO1
VENDEDOR (A) INTERNO10
ZELADOR4
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE9
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA13
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS2
CORTADOR Á MÃO1
COSTUREIRA DE MÁQUINA BOTONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA CASSEADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE14
COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO12
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA18
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR CÓS1
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
ESTOQUISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA6
OPERADOR DE BORDADO14
PASSADOR DE ROUPA2
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGEIRO1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ANALISTA FISCAL1
ASSISTENTE ACADÊMICO1
ASSISTENTE DE LICITAÇÃO1
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO8
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR FINANCEIRO1
BABÁ3
BANHISTA DE ANIMAIS1
BORRACHEIRO1
CAMAREIRA1
COMPRADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS2
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE6
DESENHISTA INDUSTRIAL1
DESIGNER GRÁFICO2
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
EMBALADOR1
EMPREGADA DOMÉSTICA3
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS1
JARDINEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO DE MÁQUINAS2
MECÂNICO DIESEL1
MONTADOR MECÂNICO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)2
OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROJETISTA2
RECEPCIONISTA1
SOLDADOR1
TORNEIRO MECÂNICO2
TOSADOR DE ANIMAIS1
VIGIA1
ZELADORA2
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL2
CONTADOR1
FARMACÊUTICO1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CALCETEIRO1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
PEDREIRO6
PINTOR1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE PADARIA1
CHAPISTA DE LANCHONETE1
CONFEITEIRO1
COZINHEIRO1
MERENDEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
CREDIARISTA1
GERENTE COMERCIAL1
OPERADOR DE CAIXA1
VENDEDOR (A) INTERNO20
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO2
FISCAL DE LOJA2
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA25
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
PADEIRO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS16
ZELADOR2
GoogleNews

Siga o TNOnline no Google News

Gostou desta matéria? Compartilhe!

Icone FaceBook
Icone Whattsapp
Icone Linkedin
Icone Twitter

Mais matérias de Apucarana

    Deixe seu comentário sobre: "Carteira assinada: semana começa com mais de 450 vagas em Apucarana"

    O portal TNOnline.com.br não se responsabiliza pelos comentários, opiniões, depoimentos, mensagens ou qualquer outro tipo de conteúdo. Seu comentário passará por um filtro de moderação. O portal TNOnline.com.br não se obriga a publicar caso não esteja de acordo com a política de privacidade do site. Leia aqui o termo de uso e responsabilidade.

    TribunaPlay

    Homem não paga conta e agride funcionária com soco em mercado Icone de Play no video
    Homem não paga conta e agride funcionária com soco em mercado

    Homem não paga conta e agride funcionária com soco em mercado

    Últimas Notícias

    Mais Notícias
    Compartilhe! x
    icone Facebook Facebook
    Icone Twitter Twitter
    Icone Whattsapp Whattsapp

    Inscreva-se na nossa newsletter

    Notícia em primeira mão no início do dia, inscreva-se agora!