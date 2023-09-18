Carteira assinada: semana começa com mais de 450 vagas em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 452 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (18). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
continua após publicidade
Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 18 A 22/09/2023*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
|Total de Vagas: 452
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|VENDEDOR
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|AUXILIAR DE CORTE
|2
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|6
|AUXILIAR DE COZINHA
|5
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|4
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|6
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|38
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR DE VIDRACEIRO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|1
|COSTUREIRA PARA JEANS
|1
|COZINHEIRA
|1
|ESTAGIÁRIO FATURAMENTO
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|1
|PASSADOR DE ROUPAS
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|SERRALHEIRO
|1
|SOLDADOR
|1
|VENDEDOR (A) EXTERNO
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|10
|ZELADOR
|4
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|9
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|13
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|CORTADOR Á MÃO
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA BOTONEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA CASSEADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|14
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|18
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|7
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|2
|COSTUREIRA PARA PREGAR CÓS
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|1
|ESTOQUISTA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|6
|OPERADOR DE BORDADO
|14
|PASSADOR DE ROUPA
|2
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGEIRO
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|ASSISTENTE ACADÊMICO
|1
|ASSISTENTE DE LICITAÇÃO
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|8
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|4
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|7
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|BABÁ
|3
|BANHISTA DE ANIMAIS
|1
|BORRACHEIRO
|1
|CAMAREIRA
|1
|COMPRADOR
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE
|6
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|DESIGNER GRÁFICO
|2
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|EMBALADOR
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|3
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
|1
|JARDINEIRO
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|5
|MECÂNICO DE MÁQUINAS
|2
|MECÂNICO DIESEL
|1
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|6
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|2
|OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|PROJETISTA
|2
|RECEPCIONISTA
|1
|SOLDADOR
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TOSADOR DE ANIMAIS
|1
|VIGIA
|1
|ZELADORA
|2
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL
|2
|CONTADOR
|1
|FARMACÊUTICO
|1
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CALCETEIRO
|1
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|PEDREIRO
|6
|PINTOR
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|2
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|COZINHEIRO
|1
|MERENDEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|3
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|CREDIARISTA
|1
|GERENTE COMERCIAL
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|20
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|2
|FISCAL DE LOJA
|2
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|25
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|PADEIRO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|16
|ZELADOR
|2
Deixe seu comentário sobre: "Carteira assinada: semana começa com mais de 450 vagas em Apucarana"