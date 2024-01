Carteira assinada: semana começa com mais de 300 vagas em Apucarana

Todas as vagas são com carteira assinada

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 312 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (8). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

continua após publicidade

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 08/01 A 12/01/2024 *Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas TOTAL DE VAGAS: 312 VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade ACABADOR DE MÁRMORE 1 AGENTE DE SANEAMENTO 3 ATENDENTE BALCONISTA 4 ATENDENTE DE PADARIA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR DE COSTURA 2 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 2 AUXILIAR DE COZINHA 14 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 8 AUXILIAR DE PINTURA ELETROSTÁTICA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4 AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE 1 BALCONISTA DE CREDIÁRIO 1 CAMAREIRA 1 COPEIRO 2 CONSULTORA DE ATENDIMENTO 1 CORTADOR DE LENTES (SURFASSAGISTA) 1 FISCAL DE LOJA 1 LAVADOR DE VEÍCULOS 1 OPERADOR DE CAIXA 1 OPERADOR DE TELEMARKETING 1 PASTELEIRO 1 RECEPCIONISTA 1 VENDEDOR (A) INTERNO 5 ZELADOR 6 VAGAS DIVERSAS Quantidade AÇOUGUEIRO 1 ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE 1 ASSISTENTE DE VENDAS 1 ATENDENTE DE FARMÁCIA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 AUXILIAR DE DENTISTA 2 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2 AUXILIAR DE ESTOQUE 1 AUXILIAR DE FATURAMENTO 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3 CAMPEIRO 1 COMPRADOR 1 CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE 6 ELETRICISTA INDUSTRIAL 4 FISCAL DE BALANÇAS 1 INSTALADOR DE REDES 18 MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 1 MECÂNICO DE INSTALAÇÕES 1 MECÂNICO MOTOR A DIESEL 1 MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH AB) 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 3 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 4 MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB) 1 OPERADOR DE CALDEIRA 1 OPERADOR DE EMBALAGEM 1 OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 2 PORTEIRO 1 RECEPCIONISTA 4 SAFRISTA 1 SOLDADOR 3 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 3 TORNEIRO MECÂNICO 3 TRABALHADOR RURAL 1 ZELADOR 3 VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR Quantidade AUXILIAR DE LABORATÓRIO DEANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 1 CONTADOR 1 FONOAUDIÓLOGO 1 VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL AJUDANTE DE PINTOR 10 ARMADOR 2 CARPINTEIRO 5 OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 1 PEDREIRO 3 PINTOR 10 RASTELEIRO DE ASFALTO 1 SERVENTE DE PEDREIRO 1 VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade AUXILIAR DE COZINHA 4 ATENDENTE BALCONISTA 3 ATENDENTE DE PADARIA 1 CHAPISTA DE LANCHONETE 1 COZINHEIRO 2 MEIO OFICIAL DE COZINHA 1 VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade ASSISTENTE DE VENDAS 2 CONSULTOR DE VENDAS 1 ESTOQUISTA 1 OPERADOR DE CAIXA 3 PROMOTOR DE VENDAS 2 REPRESENTANTE COMERCIAL 5 VENDEDOR INTERNO 14 VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade ANALISTA DE PCP 1 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 AUXILIAR DE CONTAGEM 1 AUXILIAR DE CORTE 3 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 5 AUXILIAR DE COSTURA 3 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 4 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2 AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1 CORTADOR 3 COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA PESPONTO 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 8 COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI 1 COSTUREIRA DE MALHARIA 1 COSTUREIRA DE TECIDO PLANO 1 COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 1 COSTUREIRA PARA REBATE FRONTAL 1 ENCARREGADO DE ACABAMENTO 2 FOTÓGRAFO (SERIGRAFIA) 1 IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 4 OPERADOR DE BORDADO 4 OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1 OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA 1 PASSADOR DE BONÉ 2 VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade ASSISTENTE DE MONITORAMENTO 1 AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1 OPERADOR DE CAIXA 12 REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 SUPERVISOR DE FRIOS 1





Siga o TNOnline no Google News