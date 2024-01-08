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Carteira assinada: semana começa com mais de 300 vagas em Apucarana

Vagas disponíveis para a semana de 08 a 12 de janeiro

Da Redação

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Todas as vagas são com carteira assinada
Escrito por Da Redação
Publicado em 08.01.2024, 08:53:40 Editado em 08.01.2024, 08:53:45
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A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 312 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (8). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 08/01 A 12/01/2024
*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
TOTAL DE VAGAS: 312
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ACABADOR DE MÁRMORE1
AGENTE DE SANEAMENTO3
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COZINHA14
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO8
AUXILIAR DE PINTURA ELETROSTÁTICA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE1
BALCONISTA DE CREDIÁRIO1
CAMAREIRA1
COPEIRO2
CONSULTORA DE ATENDIMENTO1
CORTADOR DE LENTES (SURFASSAGISTA)1
FISCAL DE LOJA1
LAVADOR DE VEÍCULOS1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PASTELEIRO1
RECEPCIONISTA1
VENDEDOR (A) INTERNO5
ZELADOR6
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR DE DENTISTA2
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CAMPEIRO1
COMPRADOR1
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE6
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
FISCAL DE BALANÇAS1
INSTALADOR DE REDES18
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS1
MECÂNICO DE INSTALAÇÕES1
MECÂNICO MOTOR A DIESEL1
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH AB)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)4
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMBALAGEM1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL2
PORTEIRO1
RECEPCIONISTA4
SAFRISTA1
SOLDADOR3
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS3
TORNEIRO MECÂNICO3
TRABALHADOR RURAL1
ZELADOR3
VAGAS PARA ENSINO SUPERIORQuantidade
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DEANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS1
CONTADOR1
FONOAUDIÓLOGO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
AJUDANTE DE PINTOR10
ARMADOR2
CARPINTEIRO5
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA1
PEDREIRO3
PINTOR10
RASTELEIRO DE ASFALTO1
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE COZINHA4
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE PADARIA1
CHAPISTA DE LANCHONETE1
COZINHEIRO2
MEIO OFICIAL DE COZINHA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
CONSULTOR DE VENDAS1
ESTOQUISTA1
OPERADOR DE CAIXA3
PROMOTOR DE VENDAS2
REPRESENTANTE COMERCIAL5
VENDEDOR INTERNO14
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAGEM1
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
CORTADOR3
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE2
COSTUREIRA DE MÁQUINA PESPONTO2
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA8
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA DE MALHARIA1
COSTUREIRA DE TECIDO PLANO1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO1
COSTUREIRA PARA REBATE FRONTAL1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO2
FOTÓGRAFO (SERIGRAFIA)1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO4
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
PASSADOR DE BONÉ2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
ASSISTENTE DE MONITORAMENTO1
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
OPERADOR DE CAIXA12
REPOSITOR DE MERCADORIAS10
SUPERVISOR DE FRIOS1


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