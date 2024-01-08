Carteira assinada: semana começa com mais de 300 vagas em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 312 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (8). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 08/01 A 12/01/2024
|*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
|TOTAL DE VAGAS: 312
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ACABADOR DE MÁRMORE
|1
|AGENTE DE SANEAMENTO
|3
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|14
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|8
|AUXILIAR DE PINTURA ELETROSTÁTICA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|4
|AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|BALCONISTA DE CREDIÁRIO
|1
|CAMAREIRA
|1
|COPEIRO
|2
|CONSULTORA DE ATENDIMENTO
|1
|CORTADOR DE LENTES (SURFASSAGISTA)
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|1
|PASTELEIRO
|1
|RECEPCIONISTA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|5
|ZELADOR
|6
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|5
|AUXILIAR DE DENTISTA
|2
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|CAMPEIRO
|1
|COMPRADOR
|1
|CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE
|6
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|FISCAL DE BALANÇAS
|1
|INSTALADOR DE REDES
|18
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|1
|MECÂNICO DE INSTALAÇÕES
|1
|MECÂNICO MOTOR A DIESEL
|1
|MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH AB)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|3
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|4
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMBALAGEM
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL
|2
|PORTEIRO
|1
|RECEPCIONISTA
|4
|SAFRISTA
|1
|SOLDADOR
|3
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
|3
|TORNEIRO MECÂNICO
|3
|TRABALHADOR RURAL
|1
|ZELADOR
|3
|VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR
|Quantidade
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO DEANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
|1
|CONTADOR
|1
|FONOAUDIÓLOGO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|AJUDANTE DE PINTOR
|10
|ARMADOR
|2
|CARPINTEIRO
|5
|OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
|1
|PEDREIRO
|3
|PINTOR
|10
|RASTELEIRO DE ASFALTO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE COZINHA
|4
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|COZINHEIRO
|2
|MEIO OFICIAL DE COZINHA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|ESTOQUISTA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|3
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|REPRESENTANTE COMERCIAL
|5
|VENDEDOR INTERNO
|14
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CONTAGEM
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|3
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|CORTADOR
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PESPONTO
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA DE MALHARIA
|1
|COSTUREIRA DE TECIDO PLANO
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO
|1
|COSTUREIRA PARA REBATE FRONTAL
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|2
|FOTÓGRAFO (SERIGRAFIA)
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|4
|OPERADOR DE BORDADO
|4
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|PASSADOR DE BONÉ
|2
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|ASSISTENTE DE MONITORAMENTO
|1
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|12
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|10
|SUPERVISOR DE FRIOS
|1
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