Carteira assinada: semana começa com mais de 290 vagas em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 290 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (4). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 04/12 A 08/12/2023
|*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
|TOTAL DE VAGAS: 290
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|2
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|16
|AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|CONSULTORA DE ATENDIMENTO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|3
|PASTELEIRO
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|18
|ZELADOR
|5
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|9
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|6
|CAMAREIRA
|1
|CAMPEIRO
|1
|CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA
|1
|COMPRADOR
|1
|CONFERENTE
|2
|CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE
|6
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
|1
|FATURISTA
|1
|FOTÓGRAFO
|1
|INSPETOR DE ALUNOS
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|3
|MONTADOR DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO
|1
|MOTORISRA DE AUTOMÓVEIS (CNH B )
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E )
|2
|MOTORISTA ENTREGADOR
|1
|OPERADOR DE EMBALAGEM
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|2
|OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGA
|2
|OPERADOR DE ROÇADEIRA
|5
|OPERADOR ELETROMECÂNICO
|1
|PROSPECTOR
|1
|PROJETISTA
|1
|RECEPCIONISTA
|1
|SOLDADOR
|4
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|3
|TOSADOR DE ANIMAIS
|1
|VIGIA
|1
|ZELADOR
|1
|VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR
|Quantidade
|ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|1
|CONTADOR
|1
|DENTISTA
|1
|FARMACÊUTICO
|1
|PROFESSOR EDUCAÇÃO INFATIL
|1
|PROSPECTOR
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CALCETEIRO
|1
|CARPINTEIRO
|1
|PEDREIRO
|7
|PINTOR
|2
|SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|CONFEITEIRO
|1
|COZINHEIRO
|5
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|MERENDEIRO
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|4
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|ESTOQUISTA
|1
|GERENTE DE LOJA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|10
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPRESENTANTE COMERCIAL
|2
|REPOSITOR
|5
|VENDEDOR INTERNO
|8
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR DE CONTAGEM
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|3
|AUXILIAR DE COSTURA
|8
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|4
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|7
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|FISCAL DE LOJA
|3
|OPERADOR DE CAIXA
|10
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|7
|ZELADOR
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|6
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|FISCAL DE LOJA
|4
|OPERADOR DE CAIXA
|13
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|9
|ZELADOR
|3
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