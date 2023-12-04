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Carteira assinada: semana começa com mais de 290 vagas em Apucarana

Vagas disponíveis para a semana de 04 a 08 de dezembro

Da Redação

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Vagas disponíveis para a semana de 04 a 08 de dezembro
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Vagas disponíveis para a semana de 04 a 08 de dezembro
Escrito por Da Redação
Publicado em 04.12.2023, 09:17:06 Editado em 04.12.2023, 09:16:59
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A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 290 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (4). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 04/12 A 08/12/2023
*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
TOTAL DE VAGAS: 290
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO16
AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE1
CONSULTORA DE ATENDIMENTO1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS1
OPERADOR DE TELEMARKETING3
PASTELEIRO1
VENDEDOR (A) INTERNO18
ZELADOR5
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR FINANCEIRO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO9
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
CAMAREIRA1
CAMPEIRO1
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA1
COMPRADOR1
CONFERENTE2
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE6
ELETRICISTA INDUSTRIAL2
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO1
FATURISTA1
FOTÓGRAFO1
INSPETOR DE ALUNOS1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS3
MONTADOR DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO1
MOTORISRA DE AUTOMÓVEIS (CNH B )1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E )2
MOTORISTA ENTREGADOR1
OPERADOR DE EMBALAGEM1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO2
OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGA2
OPERADOR DE ROÇADEIRA5
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PROSPECTOR1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA1
SOLDADOR4
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TORNEIRO MECÂNICO3
TOSADOR DE ANIMAIS1
VIGIA1
ZELADOR1
VAGAS PARA ENSINO SUPERIORQuantidade
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS1
CONTADOR1
DENTISTA1
FARMACÊUTICO1
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFATIL1
PROSPECTOR1
VAGAS PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR DE LIMPEZA3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CALCETEIRO1
CARPINTEIRO1
PEDREIRO7
PINTOR2
SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CONFEITEIRO1
COZINHEIRO5
CHAPISTA DE LANCHONETE1
MERENDEIRO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS4
CONSULTOR DE VENDAS4
ESTOQUISTA1
GERENTE DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA10
PROMOTOR DE VENDAS1
REPRESENTANTE COMERCIAL2
REPOSITOR5
VENDEDOR INTERNO8
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE CONTAGEM1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO4
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL4
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA1
OPERADOR DE BORDADO7
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
FISCAL DE LOJA3
OPERADOR DE CAIXA10
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS7
ZELADOR3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO6
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
ATENDENTE DE PADARIA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
FISCAL DE LOJA4
OPERADOR DE CAIXA13
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS9
ZELADOR3


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