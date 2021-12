Da Redação

Cartão Comida Boa será entregue sábado e domingo no Lagoão

A Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Apucarana realiza neste sábado e domingo (18 e 19), das 8h30 às 17 horas, no ginásio do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), a entrega dos cartões para as 1.131 famílias apucaranenses beneficiadas pelo Programa Estadual de Transferência de Renda Cartão Comida Boa, do Governo do Paraná. A iniciativa garante benefício continuado de R$ 80 por mês a famílias em vulnerabilidade social que atendam aos critérios do programa, entre eles estar com o CadÚnico atualizado, possuir renda familiar per capita mensal não superior a R$ 200 e não ser beneficiário do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).

O lote de cartões magnéticos destinado a Apucarana foi recebido pessoalmente pelo prefeito Júnior da Femac nesta quinta-feira (16) das mãos da chefe do Escritório Regional Apucarana da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Márcia Sousa. “Este benefício foi idealizado pelo Governo Ratinho Júnior dentro do âmbito da pandemia e agora, mediante aprovação de lei estadual, se torna um programa permanente, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional de famílias de baixa renda que com os recursos mensais vão adquirir alimentos junto aos estabelecimentos comerciais credenciados pelo Estado. Em contrapartida, também fortalece a economia dos municípios, beneficiando pequenos e médios estabelecimentos como mercados, quitandas e padarias de bairro”, destaca o prefeito Júnior da Femac que recebeu os cartões acompanhado do vice-prefeito Paulo Sérgio Vital.

A lista com o nome dos 1.131 beneficiários de Apucarana está disponível no site da prefeitura – www.apucarana.pr.gov.br. “A retirada do documento, que já vem carregado com os R$80, deve ser feita pelo próprio beneficiário mediante apresentação de documento com foto e CPF”, explica Márcia Sousa, chefe do Escritório Regional da Sefuj. O desbloqueio do cartão magnético será feito pela equipe da assistência social do município no ato do recebimento e o re-carregamento de valores será automático, todo dia 25 do mês. “Nos 13 municípios de abrangência do escritório regional serão beneficiadas mais de 3 mil famílias e, no Paraná, cerca de 90 mil famílias”, relata Márcia.

Mutirão vai atualizar CadÚnico da população



Paralelo à entrega do cartão magnético do Programa Cartão Comida Boa, a Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Apucarana realiza um “mutirão de cidadania” para atualização do Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal. A ação é aberta à população em geral. “Uma oportunidade que esperamos que todos que estão com pendências aproveitem. Nossa equipe da assistência social estará neste sábado e domingo com toda a estrutura para promover a atualização do cadastro, que é um documento obrigatório para ter acesso a diversos programas sociais”, destaca o prefeito Júnior da Femac.



Entre os principais programas que utilizam o Cadastro Único (CadÚnico) estão o Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), Programa Tarifa Social de Energia Elétrica e Água, isenção de taxas em concursos públicos, ID Jovem, Bilhete do Idoso, Programa Estadual Leite das Crianças, Passe Livre para gestantes, castração gratuita de animais domésticos e Programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa, Minha Vida).

Segundo a diretora da Média Complexidade da Secretaria Municipal da Assistência Social, Débora Sanita Malaguido Pinto, para atualização do CadÚnico a pessoa deve levar os originais de uma série de documentos. “O responsável pela unidade familiar deve levar o CPF ou título de eleitor e comprovante de endereço, sendo preferencialmente contas de água ou energia elétrica, bem como para cada pessoa da família os originais da certidão de nascimento ou certidão de Casamento, CPF, carteira de identidade (RG), carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de matrícula escolar para crianças e adolescentes, comprovante de renda se houver, e comprovante de residência”, enumera.

Serviço: Mais detalhes com relação à entrega do “Cartão Comida Boa” e a atualização do Cadastro Único (CadÚnico) podem ser obtidos nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS): CRAS I: (43) 3426-7355; CRAS II: (43) 3423-4252; CRAS III: (43) 3456-1569; e CRAS IV: (43) 3424-1470.