Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Motiva e encaminhadas à UPA e ao Hospital da Providência







Três pessoas ficaram feridas em acidente entre dois veículos, na noite deste domingo (22), na rodovia PR-170, Contorno Norte de Apucarana (PR). Após a colisão o VW Gol e o Fiesta saíram da pista e caíram um sobre o outro em uma vala de escoamento de água. O acidente mobilizou equipes do Copo de Bombeiros e da Concessionária Motiva, responsável pelo trecho.

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Conforme informações do Corpo de Bombeiros, no Fiesta estavam cinco pessoas e no Gol apenas a motorista. De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros, André Luiz ZanLorenzi, as equipes de socorro foram acionadas inicialmente com a informação de que haveria vítimas presas às ferragens, o que motivou o deslocamento rápido do caminhão da corporação. No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que todos os ocupantes já haviam conseguido sair dos carros por conta própria, contando apenas com o auxílio de populares que estavam na região. "A princípio não havia vítimas encarceradas", reiterou.







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Foto: Cindy Santos Foto: Cindy Santos





Apesar da dinâmica do acidente, em que os veículos pararam praticamente um sobre o outro em um trecho de escoamento de água, as vítimas sofreram apenas ferimentos considerados leves. Durante o atendimento no local, feito em conjunto pelo Corpo de Bombeiros e pela Motiva as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital da Providência. Duras pessoas recusaram atendimento.







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Foto: Cindy Santos Foto: Cindy Santos

As circunstâncias exatas do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades. No entanto, segundo informações de uma testemunha que presenciou a batida, o Gol trafegava normalmente pela rodovia PR-170 quando teria sido atingido pelo outro veículo, que teria saído da Estrada do Barreiro e para acessar a via.





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Carros caíram em vala para escoamento de água - Foto: Cindy Santos Carros caíram em vala para escoamento de água - Foto: Cindy Santos



