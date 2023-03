Carro roubado na Avenida Iguaçu é recuperado pela GCM de Apucarana

Da Redação

Audi foi encontrado na região do Contorno Sul pela Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, norte do Paraná, recuperou um veículo roubado, na tarde desta terça-feira (7), menos de três horas depois do crime. O Audi A3 foi localizado por volta das 16h40 no Contorno Norte e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), onde será devolvido ao proprietário.

O carro foi roubado no início da tarde desta terça-feira (7), Na Avenida Iguaçu. Segundo informações da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, um homem armado com uma faca invadiu uma casa e rendeu uma moradora. Além do carro, o bandido levou diversos pertences e fugiu.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 14h10 para atender a ocorrência na Avenida Iguaçu, próximo da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima contou que ao entrar na casa, o ladrão pegou uma faca da cozinha dela e fez várias ameaças de morte. O criminoso obrigou a mulher a carregar objetos da residência e colocar no carro da família.

O bandido estava usando uma camiseta de time preta e vermelha, era moreno claro, de estatura média. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

