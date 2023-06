Carro roubado em Londrina é encontrado incendiado em Apucarana

Um veículo modelo Polo, com alerta de furto/roubo na cidade de Londrina, foi encontrado incendiado na noite deste sábado, 10, em Apucarana, na Rua José Beltone, Núcleo João Goulart. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém o carro já estava tomado pelo fogo.

A Polícia Militar (PM) foi até o local registrar o boletim de ocorrências. Investigações devem apurar se o veículo encontrado teria sido utilizado pelos atiradores que mataram um jovem e deixaram outros três feridos, na tarde deste sábado, no Residencial Sumatra.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém o carro já estava tomado pelo fogo

Entenda o caso

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após serem baleadas no início da tarde deste sábado (10) na Rua Albino Ganassin, no Residencial Sumatra, em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas não resistiu e morreu durante o atendimento. Outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Providência. O atentado pode estar ligado à "guerra do tráfico" na cidade.

