Carro roubado em assalto no Residencial Parque da Raposa é recuperado

O carro foi recuperado na tarde desta quinta-feira (5), no Loteamento Santos Dumont II

Um GM Corsa Wind foi recuperado na tarde desta quinta-feira (5), após ter sido roubado durante um assalto que aterrorizou famílias moradoras do Residencial Parque da Raposa, de Apucarana, no Norte do Paraná, nesta madrugada. O veículo foi localizado na Rua João Volpato, no Loteamento Santos Dumont II pela Polícia Militar (PM). O carro foi recolhido por um guincho e entregue para a 17ª Subdivisão Policial (SDP). Ninguém foi preso até o momento.

Na madrugada desta quinta-feira (5), quatro assaltantes armados aterrorizaram duas famílias moradoras do Residencial Parque da Raposa. Eles invadiram as propriedades, renderam os moradores e roubaram dinheiro, uma arma e diversos objetos, além de um veículo. Os bandidos também amarraram e agrediram as vítimas.



De acordo com o boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 4 horas por uma família que vive na Rua José Ferragine, próximo a estrada do Xaxim, no Residencial Parque da Raposa. Eles ficaram amarrados por cerca de duas horas até conseguirem pedir socorro.

