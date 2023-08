Carro roubado de moradora em casa é recuperado em Apucarana

Um carro roubado em uma residência na Rua Diógenes, no bairro Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná, foi recuperado em uma ação rápida da Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (2), no Residencial Jaçanã.

Segundo a equipe policial, a proprietária do veículo acionou a PM logo após o assalto, praticado por dois homens que estariam armados. Os criminosos tomaram o carro, um Ford Ka, e fugiram do local.

Com as informações, a polícia realizou patrulhamento na região de onde aconteceu o roubo e conseguiu localizar o veículo abandonado no bairro Jaçanã. Os pertences da vítima estavam no interior do veículo, porém, os pneus foram danificados.

Um boletim de ocorrências foi registrado e o carro foi entregue para a dona.

