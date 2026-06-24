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CONTORNO SUL

Carro recém-comprado capota na BR-376 e passageiro tem dedo amputado em Apucarana

Acidente ocorreu no Contorno Sul logo após motorista comprar o veículo em Marialva. Mais cedo, um Honda Civic também havia capotado na mesma rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 21:09:22 Editado em 24.06.2026, 21:09:19
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Carro recém-comprado capota na BR-376 e passageiro tem dedo amputado em Apucarana
Autor Foto: PRF

Um homem teve um dos dedos da mão amputado após o capotamento de um Fiat Uno na BR-376, no Contorno Sul de Apucarana (PR), nesta quarta-feira (24). O veículo, que seguia no sentido Maringá a Curitiba, na altura do quilômetro 241, havia acabado de ser comprado em Marialva e estava sendo trazido para o município apucaranense quando o acidente ocorreu.

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De acordo com o relato do motorista, o acidente foi provocado por uma falha mecânica. Ele explicou que a barra de direção do automóvel quebrou de forma repentina, fazendo com que ele perdesse o controle do carro e capotasse na pista. Apesar do susto e dos danos no veículo, o condutor saiu ileso. Já o amigo, que viajava no banco do passageiro, sofreu a grave lesão na mão.

O socorro à vítima contou com unidades de suporte básico e avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e socorristas da concessionária Motiva, que administra a rodovia. Após os primeiros atendimentos no local, o passageiro foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Segundo capotamento do dia no mesmo trecho

O acidente com o Fiat Uno foi a segunda ocorrência grave registrada na BR-376, na região de Apucarana, nesta quarta-feira. Durante a tarde, um homem também ficou ferido após capotar o carro que dirigia, um Honda Civic, no trecho que liga Cambira a Apucarana.

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O motorista do Civic seguia em direção a Apucarana quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou diversas vezes na margem esquerda da rodovia. Ocupantes de uma ambulância da região, que passava pelo local no exato momento do acidente, pararam para prestar os primeiros socorros à vítima.

Logo em seguida, uma equipe da Motiva assumiu o resgate e encaminhou o condutor ferido para o Hospital da Providência. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente para registrar o segundo capotamento do dia e orientar o trânsito no local.

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