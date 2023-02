Carro que transportava família é arrastado após batida em Apucarana

Da Redação

Um carro que transportava uma família foi arrastado por aproximadamente 20 metros após ser atingido por um caminhão, na BR-376, perímetro urbano de Apucarana, norte do Paraná, na noite desta quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão com placas de Cambé seguia sentido Arapongas quando colidiu na lateral do veículo Corsa.

O condutor do carro de 30 anos, morador de Apucarana, estava com a sua habilitação vencida. Dentro do corsa estavam a esposa, de28, e suas três filhas, crianças de 3, 7 e 9 anos

Após a colisão Corsa foi arrastado por aproximadamente 20 metros. Apesar da violência do impacto, ninguém se feriu. Em virtude do carro estar com os pneus dianteiros sem condições de rodagem, foi recolhido para o pátio conveniado da PRF.

O condutor do caminhão, de 70 anos, morador de Cambé, apresentou disco do tacógrafo com data vencida, e em virtude disso, conforme preconiza a legislação, não conseguiu provar tempo e descanso na direção e o caminhão foi liberado para outro condutor habilitado, informou a PRF.



Conforme a PRF, os dois veículos seguiam para o mesmo sentido quando ocorreu a colisão lateral. As causas do acidente serão apuradas.

Nenhuma pessoa ficou ferida.

