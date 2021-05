Carro que seria vendido pega fogo e fica destruído; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um incêndio em um veículo Fiat Strada foi registrado nesta quinta-feira (22) na zona rural entre os municípios de Apucarana e Cambira, na estrada da Jangadinha.

De acordo com Flávio Carvalho, proprietário do veículo o incêndio começou depois dele ouvir um estalo no motor enquanto subia o carreador de sua propriedade, o sitio São Miguel.

Flávio contou que estava indo ao banco resolver detalhes, pois estava negociando o carro que seria vendido. "O negócio estava praticamente fechado agora preciso esperar o seguro para saber o que vai dar para fazer", disse.

Carvalho ainda contou que tentou apagar o fogo com o extintor que havia no veículo, mas as chamas se alastraram rapidamente. Os bombeiros foram acionados e ninguém ficou ferido.