Carro que estava com pneu furado é furtado em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Gol estava estacionado na região do Jardim Ponta Grossa

Um carro, modelo Gol, que estava estacionado em frente a casa do dono, na região do Jardim Ponta Grossa, foi furtado na madrugada desta quinta-feira (5). O veículo já foi encontrado abandonado nesta manhã, no Núcleo Marcos Freire.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro estava sem a bateria. O dono contou para a polícia, que o Gol estava com o pneu furado, parado em frente da casa dele e mesmo assim, ladrões levaram o veículo.

O carro foi levado até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e será devolvido ao proprietário.

continua após publicidade .

Homem é detido pilotando motocicleta irregular em Apucarana

Um homem que não teve a idade divulgada foi detido pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, por ter adquirido uma motocicleta com os sinais identificadores suprimidos. O flagrante aconteceu no Parque Industrial Zona Norte.

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe da PM realizava patrulhamento no Núcleo Habitacional das Indústrias, quando na Rua Tomio Nakamura avistou dois condutores, em duas motocicletas, transitando, sendo que uma delas estava com as luzes apagadas.





Siga o TNOnline no Google News