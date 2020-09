Carro pega fogo no Contorno Norte de Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

Um carro modelo Monza com placas de Arapongas ficou destruído após um incêndio. O veículo estava abandonado na região do Contorno Norte em Apucarana.

Os Bombeiros foram chamados por volta das 19h10 do domingo (9). O carro estava próximo da entrada do Barreiro. O dono no Monza não foi encontrado. O veículo estava abandonado e ainda não se sabe as causas do incêndio.

A polícia de Arapongas foi informada.