Carro pega fogo no centro de Apucarana um dia após deixar oficina

Fumaça foi registrada no motor do carro

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta quarta-feira (10) após um veículo pegar fogo no centro de Apucarana. A situação foi registrada na Rua Corifeu de Azevedo Marques, nas proximidades da Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo).

Quando a equipe dos bombeiros chegou, o fogo já havia sido controlado. A dona do veículo recebeu ajuda de pedestres, que usaram o extintor do próprio carro, um Chevrolet Onix, para conter o fogo.

A condutora disse que buscou o veículo na terça-feira (9) da oficina mecânica. Ela contou que seguia pelo centro quando percebeu uma grande quantidade de fumaça no motor. A mulher, que estava com a família no carro, foi orientada no local pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido. Os danos no carro ainda serão avaliados.

