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SUSTO

Carro pega fogo na Avenida Curitiba e mobiliza Bombeiros em Apucarana

Chamas começaram na parte dianteira de um Xsara Picasso e foram controladas por pessoas que passavam pelo local; ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 15:06:00 Editado em 13.07.2026, 15:05:55
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Carro pega fogo na Avenida Curitiba e mobiliza Bombeiros em Apucarana
Autor O fogo foi rapidamente controlado - Foto: Colaboração

Um veículo modelo Xsara Picasso pegou fogo na tarde desta segunda-feira (13) enquanto estava na Avenida Curitiba, em Apucarana. O incêndio teve início na parte frontal do automóvel e chamou a atenção de quem transitava pela região.

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As chamas foram inicialmente controladas por populares que passavam pelo local no momento do incidente. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à ocorrência. A equipe realizou o trabalho de rescaldo no automóvel, um procedimento padrão e fundamental para eliminar qualquer risco de reignição do fogo e garantir a segurança da via.

O proprietário do veículo não estava no carro no instante em que o incêndio começou, e apesar do susto, ninguém ficou ferido.


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