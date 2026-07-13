Carro pega fogo na Avenida Curitiba e mobiliza Bombeiros em Apucarana
Chamas começaram na parte dianteira de um Xsara Picasso e foram controladas por pessoas que passavam pelo local; ninguém ficou ferido
Um veículo modelo Xsara Picasso pegou fogo na tarde desta segunda-feira (13) enquanto estava na Avenida Curitiba, em Apucarana. O incêndio teve início na parte frontal do automóvel e chamou a atenção de quem transitava pela região.
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As chamas foram inicialmente controladas por populares que passavam pelo local no momento do incidente. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à ocorrência. A equipe realizou o trabalho de rescaldo no automóvel, um procedimento padrão e fundamental para eliminar qualquer risco de reignição do fogo e garantir a segurança da via.
O proprietário do veículo não estava no carro no instante em que o incêndio começou, e apesar do susto, ninguém ficou ferido.