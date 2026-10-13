Carro pega fogo em pátio de empresa e mobiliza Bombeiros em Apucarana; veja

Populares tentaram conter as chamas antes da chegada dos socorristas; ninguém ficou ferido

Carro pega fogo em pátio de empresa e mobiliza Bombeiros em Apucarana.Para ficar por dentro de todas as notícias de Apucarana e região, acesse o site TNOnlin... TNOnline TV







Um carro do modelo Peugeot pegou fogo na manhã desta terça-feira (13), enquanto estava estacionado no pátio de uma empresa em Apucarana. A situação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

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Antes da chegada dos socorristas, pessoas que estavam no local tentaram conter o avanço das chamas. Ao chegar ao endereço, a equipe assumiu o combate ao fogo e finalizou o rescaldo para garantir a segurança do ambiente.





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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Apesar do susto e do sustento de danos materiais no veículo, ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda não foram identificadas e devem ser apuradas.