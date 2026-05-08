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Carro pega fogo após falha mecânica em Apucarana (PR)

Populares tentaram ajudar com extintores, mas as chamas só foram contidas pelo Corpo de Bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 21:31:15 Editado em 08.05.2026, 21:31:09
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Carro pega fogo após falha mecânica em Apucarana (PR)
Autor O veículo era um Renault Scenic - Foto: TNOnline/Louan Brasileiro

Um veículo Renault Scenic pegou fogo na noite desta sexta-feira (8) após apresentar uma pane mecânica na rua Rio Bom, localizada no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, em Apucarana (PR). O automóvel era ocupado pela motorista, de 58 anos, e por seu filho, de 40. Ambos conseguiram sair do carro a tempo e não sofreram ferimentos.

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De acordo com o relato da condutora, o automóvel começou a falhar em meio à via. Ela também sentiu um forte cheiro de gasolina. O incêndio teve início quando ela tentava dar a partida para fazer o motor voltar a funcionar.

Diversas pessoas que passavam pelo local pararam para prestar socorro e chegaram a utilizar extintores para tentar conter as chamas. No entanto, o fogo tomou proporções maiores e só pôde ser totalmente apagado com a chegada e a intervenção de uma equipe do Corpo de Bombeiros. A área foi isolada durante o atendimento da ocorrência e, após o rescaldo, a família acionou um guincho particular para realizar a remoção do veículo destruído.

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Apucarana Corpo de Bombeiros incêndio de veículo pane mecânica Renault Scenic Segurança no Trânsito
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