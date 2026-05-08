Carro pega fogo após falha mecânica em Apucarana (PR)
Populares tentaram ajudar com extintores, mas as chamas só foram contidas pelo Corpo de Bombeiros
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Um veículo Renault Scenic pegou fogo na noite desta sexta-feira (8) após apresentar uma pane mecânica na rua Rio Bom, localizada no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, em Apucarana (PR). O automóvel era ocupado pela motorista, de 58 anos, e por seu filho, de 40. Ambos conseguiram sair do carro a tempo e não sofreram ferimentos.
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De acordo com o relato da condutora, o automóvel começou a falhar em meio à via. Ela também sentiu um forte cheiro de gasolina. O incêndio teve início quando ela tentava dar a partida para fazer o motor voltar a funcionar.
Diversas pessoas que passavam pelo local pararam para prestar socorro e chegaram a utilizar extintores para tentar conter as chamas. No entanto, o fogo tomou proporções maiores e só pôde ser totalmente apagado com a chegada e a intervenção de uma equipe do Corpo de Bombeiros. A área foi isolada durante o atendimento da ocorrência e, após o rescaldo, a família acionou um guincho particular para realizar a remoção do veículo destruído.