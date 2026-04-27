Carro pega fogo após abastecimento e assusta mãe e filho em Apucarana





Um veículo Fiat Palio pegou fogo na manhã desta segunda-feira (27), na Rua Colômbia, no Jardim Diamantina, em Apucarana, no norte do Paraná. No carro estavam uma mulher de 27 anos e o filho dela, de 4 anos, mas ambos conseguiram sair a tempo e não sofreram ferimentos.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na parte do motor logo após a condutora abastecer o automóvel e dar partida. Segundo o relato, ela havia colocado gasolina no veículo e, em seguida, ao tentar ligar o carro, percebeu o início das chamas.

O sargento Luciano Romão informou que a equipe foi acionada via Central de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) para atender a ocorrência na região do Jardim Diamantina. Quando os bombeiros chegaram ao local, moradores já realizavam o primeiro combate ao fogo com uma mangueira de jardim.

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“Foi constatado que o incêndio atingia a região do motor. Já não havia mais fogo, apenas bastante fumaça. Fizemos o combate do restante do incêndio e os danos materiais ficaram concentrados principalmente na parte frontal do veículo”, explicou o sargento.

Ainda conforme Romão, a motorista conseguiu se afastar rapidamente porque a porta do carro estava aberta no momento em que o incêndio começou. Moradores de uma oficina próxima também prestaram auxílio imediato à mulher e à criança.

As chamas atingiram o motor, para-choque e toda a parte frontal do automóvel. O calor intenso provocou o derretimento do capô e comprometeu significativamente a estrutura do carro, que teve perda considerada total.

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Apesar do susto, ninguém precisou de atendimento médico. O caso resultou apenas em prejuízos materiais.