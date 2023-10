Carro passa por cima da cabeça de idosa no centro de Apucarana

Acidente aconteceu na Rua Ponta Grossa, no centro de Apucarana

Um carro passou por cima da cabeça de uma idosa de 66 anos na Rua Ponta Grossa, área central de Apucarana (PR), próximo à loja Filadélfia, na noite desta quarta-feira (18).

Segundo testemunhas, a vítima chegou a terminar de atravessar a rua, porém, quando colocou o pé no meio fio, se desequilibrou e caiu para trás. O veículo, então, acabou atropelando e passando sobre a cabeça dela.

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi ao local para atender a mulher. Segundo os bombeiros, ela estava consciente durante o atendimento, mas com um corte profundo na região do crânio.

Ainda de acordo com os socorristas, ela se encontrava confusa e foi encaminhada para o Hospital da Providência com ferimento considerado grave.

O motorista do carro que atropelou a idosa fugiu do local antes da chegada do socorro.

