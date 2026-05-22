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VEÍCULO RECUPERADO

Carro oficial furtado é flagrado operando como veículo de aplicativo na região

Veículo pertencia à frota de uma prefeitura paranaense e circulava com placas clonadas; motorista foi preso em flagrante

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 08:24:44 Editado em 22.05.2026, 15:33:29
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Carro oficial furtado é flagrado operando como veículo de aplicativo na região
Autor Foto: Divulgação PCPR

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de um carro oficial furtado que estava sendo utilizado ilegalmente para o transporte de passageiros por aplicativo. A abordagem aconteceu na Avenida Brasil, em Apucarana, após investigações do setor de inteligência da corporação.

- LEIA MAIS: Caminhão carregado com gás sai da pista na PR-445 e motorista fica ferido

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O veículo, um Chevrolet Onix branco pertencente à Prefeitura de Rio Bom, havia sido furtado em março deste ano. Para despistar as autoridades, os criminosos adulteraram as placas do automóvel, utilizando a identificação de um modelo idêntico e regularizado. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram o carro circulando com três ocupantes e realizaram a abordagem.

O motorista se identificou como proprietário do automóvel e alegou ter comprado o veículo há cerca de 20 dias por meio de uma negociação no Facebook. Ele afirmou ter pago R$ 17 mil à vista, um valor drasticamente abaixo do preço de mercado avaliado pela tabela Fipe, que gira em torno de R$ 46 mil. O homem recebeu voz de prisão por receptação e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

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Avenida Brasil Apucarana furto de veiculo investigação policial POLICIA MILITAR receptação transporte por aplicativo
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