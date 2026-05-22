Carro oficial furtado é flagrado operando como veículo de aplicativo na região

Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de um carro oficial furtado que estava sendo utilizado ilegalmente para o transporte de passageiros por aplicativo. A abordagem aconteceu na Avenida Brasil, em Apucarana, após investigações do setor de inteligência da corporação.

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O veículo, um Chevrolet Onix branco pertencente à Prefeitura de Rio Bom, havia sido furtado em março deste ano. Para despistar as autoridades, os criminosos adulteraram as placas do automóvel, utilizando a identificação de um modelo idêntico e regularizado. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram o carro circulando com três ocupantes e realizaram a abordagem.

O motorista se identificou como proprietário do automóvel e alegou ter comprado o veículo há cerca de 20 dias por meio de uma negociação no Facebook. Ele afirmou ter pago R$ 17 mil à vista, um valor drasticamente abaixo do preço de mercado avaliado pela tabela Fipe, que gira em torno de R$ 46 mil. O homem recebeu voz de prisão por receptação e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.