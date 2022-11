Carro levado em assalto é encontrado em bairro de Apucarana

Da Redação

Fiat Strada roubado em Jandaia do Sul foi encaminhado à delegacia de Apucarana

Após um dos veículos roubados na noite de domingo (31), em Jandaia do Sul, ter se envolvido em um acidente em Apucarana, o outro carro levado pelos assaltantes foi encontrado pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (31), na Rua Chile, no Jardim Diamantina.

O crime aconteceu em uma casa, por volta das 21h30, na Rua Projetada, em Jandaia. Um casal foi rendido por dois criminosos. Após nenhum valor em dinheiro ser encontrado, eles resolveram fugir com os veículos das vítimas, um Fiat Siena e um Fiat Strada. Um tiro chegou a ser disparado, mas ninguém fiou ferido.

Os ladrões fugiram sentido a Apucarana. O Fiat Strada, foi encontrado com todas suas peças, aberto e abandonado em cima da calçada. A equipe policial encaminhou o veículo para a 17ª Subdivisão Policial e devolveu ao proprietário. O ladrão que fugiu com o carro não foi encontrado.

Um dos carros bateu em Apucarana

A PM encontrou ainda no domingo o Siena trafegando na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana, a polícia tentou realizar uma abordagem, porém, o condutor fugiu em alta velocidade, não respeitando preferenciais, nem os semáforos, depois acessou a rodovia.

Após 8 Km de perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu um poste na Rua Zumira no Distrito da Vila Reis, provocando grandes danos e a Copel precisou ser chamada.

O condutor do Siena não ficou ferido e ele confessou ter participado do roubo em Jandaia do Sul. Dentro do carro os policiais encontraram uma pistola carregada com nove munições.

fonte: TNOnline Arma usada no assalto foi encontrada no Fiat Siena e apreendida

