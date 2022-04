Carro leva fechada de caminhão e atinge muro em Apucarana

Da Redação

Uma mulher, de 42 anos, perdeu o controle da direção e atingiu o muro de uma casa. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (28), entre as Ruas Anderson Gomes Ferreira e André Corilo, na região do Jardim Menegazzo, provocando grandes danos no veículo e na residência.

continua após publicidade .

Conforme o cabo Horácio, dos Bombeiros, quando a equipe chegou, a mulher ainda estava dentro do carro, bastante assustada, porém, sem ferimentos. Ela sofreu uma escoriação leve e recusou ser levada para receber atendimento médico.

Ela contou que foi fechada por um caminhão e para não atingir o veículo de carga, jogou o carro para a calçada, mas atingiu o muro da casa. Não havia moradores na residência no momento do acidente e nenhuma pessoa na calçada. O susto foi grande.

continua após publicidade .

Nesta quinta, outros três acidentes aconteceram em Apucarana. O primeiro, foi um atropelamento de uma pedestre na Avenida Governador Roberto da Silveira. Depois, na mesma avenida, um jovem motociclista quebrou a perna ao atingir um carro e no começo da tarde, uma colisão entre duas motos deixou um rapaz ferido.