Carro invade pátio da UBS do Afonso Camargo, de madrugada

Um motorista sofreu um acidente na madrugada desta quinta-feira (26), na rua Julio Baena Rodrigues, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana. Provavelmente ele perdeu o controle do veículo, que rompeu o alambrado que cerca o Posto de Saúde do bairro e só parou já no pátio da UBS. No entanto, as circunstâncias ainda serão apuradas pela polícia, porque o motorista fugiu do local após o acidente, abandonando o veículo.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionada por populares. Porém, quando a equipe chegou o motorista ou possíveis acompanhantes já não estavam mais no local.

Logo na sequência, a Polícia Militar também esteve no local, em apoio ao Samu. Encontrou apenas o veículo, um Ford Ka branco, abandonado no local. O carro estava com diversas avarias da colisão com o alambrado da UBS, com o para-brisa e o vidro lateral esquerdo quebrados. O carro estava trancado.

A equipe da PM acionou o plantão de acidentes que confeccionou o boletim e acionou o guincho, que levou o veículo abandonado para o pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar, em Apucarana. O responsáveis pelo veículo serão chamados para prestar esclarecimentos.

