Carro invade calçada após colisão e atropela mulher em Apucarana
Um dos veículos acabou invadindo a calçada e atingindo uma pedestre que estava no local; mulher de 41 anos foi levada para a UPA
Uma mulher de 41 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã desta segunda-feira (18), no cruzamento entre as Avenidas Paraná e Doutor Munhoz da Rocha, em Apucarana, após uma colisão entre dois veículos.
De acordo com as informações apuradas no local, o acidente envolveu um Fiat Palio e um Chevrolet Celta. Com o impacto da batida, o Palio acabou invadindo a calçada e atingindo uma pedestre que estava no local.
A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelas equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.
Ainda conforme relatos, o Fiat Palio, conduzido por uma mulher, estaria apresentando falhas mecânicas momentos antes da colisão, situação popularmente conhecida como o veículo estar “afogando”.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
