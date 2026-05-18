ACIDENTE

Carro invade calçada após colisão e atropela mulher em Apucarana

Um dos veículos acabou invadindo a calçada e atingindo uma pedestre que estava no local; mulher de 41 anos foi levada para a UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 08:21:04 Editado em 18.05.2026, 08:27:13
Autor Acidente mobilizou equipe de socorro do Corpo de Bombeiros - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã desta segunda-feira (18), no cruzamento entre as Avenidas Paraná e Doutor Munhoz da Rocha, em Apucarana, após uma colisão entre dois veículos.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente envolveu um Fiat Palio e um Chevrolet Celta. Com o impacto da batida, o Palio acabou invadindo a calçada e atingindo uma pedestre que estava no local.


AutorFiat Palio envolvido na colisão - Foto: TNOnline

A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelas equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

Ainda conforme relatos, o Fiat Palio, conduzido por uma mulher, estaria apresentando falhas mecânicas momentos antes da colisão, situação popularmente conhecida como o veículo estar “afogando”.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

acidente de transito, Apucarana, atropelamento, cuidado com pedestres, FERIMENTOS LEVES, Segurança Viária
