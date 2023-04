Carro furtado nesta quarta em Apucarana é encontrado sem peças

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carro estava na região da Represa do Schmidt”

Um carro modelo Gol vermelho, que foi furtado na manhã desta quarta-feira (19), em Apucarana, norte do Paraná, já foi encontrado abandonado e sem peças. O veículo estava em uma estrada na região da Represa do Schmidt.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi chamada por uma pessoa que suspeitou do carro parado no local. Ao chegar, a equipe encontrou o Gol, sem a bateria e as rodas. O dono contou que estava trabalhando, e como de costume, deixou o veículo estacionado.

O proprietário do Gol ainda disse que flagrou o furto por uma câmera de segurança. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mulher tem bolsa furtada dentro do transporte coletivo de Apucarana



Outro furto:

Carro furtado em santuário de Apucarana é recuperado; vídeo

Mais um carro foi furtado no estacionamento do Santuário São José, na Rua Dom José Marello, em Apucarana, norte do Paraná. O crime ocorreu na manhã deste domingo (16) e foi gravado por uma câmera de segurança instalada no local.

Conforme as imagens, o crime foi praticado por um homem vestido com boné branco, calça jeans e moletom cinza. Às 07h38 o suspeito aparece no campo de visão da câmera e segue até o Corsa Sendan. Ele disfarça, encosta no veículo e, após olhar diversas vezes para os lados para se certificar que ninguém estava olhando, começa a agir. Para ver, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News