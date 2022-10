Carro furtado na madrugada em Apucarana é encontrado sem peças

Da Redação

O carro estava sem os quatro pneus, sem a bateria, som e faltando peças do motor

Um carro modelo Gol, que foi furtado na madrugada desta quinta-feira (27), foi encontrado no começo da tarde, abandonado em um terreno na região do Parque Industrial Norte, em Apucarana. O veículo estava sem os pneus e sem peças.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma ligação no 190, número de urgência da polícia, informou que o Gol estava parado no local. O carro estava sem os quatro pneus, sem a bateria, som e faltando peças do motor. O Gol foi guinchado e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

O carro estava estacionado na Rua Rolândia, na Vila São Carlos e foi furtado no começo da madrugada. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Esse é o segundo carro sem peças que a PM encontrou em Apucarana.

Um Fiat Premium furtado em Arapongas foi localizado no Parque da Raposa, sem diversas peças.

