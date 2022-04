Da Redação

Carro furtado na madrugada é encontrado no Residencial Raposa

Um veículo Gol de cor cinza foi encontrado em estado de abandono e com falta de diversos objetos no Residencial Raposa em Apucarana, nesta segunda-feira, 21.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi acionada por moradores e ao chegar no local, encontrou o dono do veículo, que tentava providenciar a retirada do carro. Ele foi identificado e comprovou que era mesmo o proprietário, que já havia registrado o furto na madrugada.

O veículo foi guinchado até a delegacia da cidade e em seguida, devolvido ao proprietário.