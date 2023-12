Carro furtado na Feira do Produtor é encontrado depenado em Apucarana

Um carro furtado na Feira do Produtor foi localizado depenado na tarde desta segunda-feira (4), em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), o VW Gol foi abandonado na Rua Eulália Xavier, no Jardim América, sem bateria, sem som e sem os bancos traseiros.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmera flagra momento em que homem é morto a tiros no PR; assista

Segundo a PM, o autor da denúncia informou que decidiu avisar as autoridades pois o veículo estava no local há bastante. O denunciante, entretanto, afirmou que não viu nenhuma pessoa suspeita.

continua após publicidade

Ao chegar no local, os policiais constataram no sistema que o veículo havia sido furtado na manhã de domingo (3), na Feira do Produtor, realizada no Espaço das Feiras. O carro foi guinchado até o pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e o proprietário avisado.

Siga o TNOnline no Google News