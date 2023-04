Carro furtado em santuário de Apucarana é recuperado; vídeo

Da Redação

Carro foi furtado na manhã deste domingo

Mais um carro foi furtado no estacionamento do Santuário São José, na Rua Dom José Marello, em Apucarana, norte do Paraná. O crime ocorreu na manhã deste domingo (16) e foi gravado por uma câmera de segurança instalada no local. Assista o vídeo abaixo.

Conforme as imagens, o crime foi praticado por um homem vestido com boné branco, calça jeans e moletom cinza. Às 07h38 o suspeito aparece no campo de visão da câmera e segue até o Corsa Sendan. Ele disfarça, encosta no veículo e, após olhar diversas vezes para os lados para se certificar que ninguém estava olhando, começa a agir.

Nas imagens é possível ver o homem abrindo o carro facilmente e, na sequência, saindo do local dirigindo o veículo. Toda a ação durou menos que dois minutos. As imagens foram repassadas para a polícia que tenta identificar o autor. Assista o flagrante: null - Vídeo por: tnonline

Veículo Recuperado

O carro foi recuperado pela Polícia Militar (PM) de Apucarana por volta das 10h12, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. O Corso foi encontrado na Avenida Rafael Sorpile sem as rodas e sem a bateria. O automóvel foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial.

Esse foi o segundo furto de veículo ocorrido no Santuário São José em menos de um mês. A outra situação ocorreu em 26 de março e o veículo levado também foi um Corsa Sedan.



