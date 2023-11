Carro furtado em Cambira é encontrado incendiado em Apucarana

Um carro furtado em Cambira foi localizado incendiado na tarde desta terça-feira (28), em Apucarana, no norte do Paraná. O veículo, um Fiat Uno, foi abandonado em meio a uma área de mata, no início da Rua Rafael Sorpile, próximo ao Núcleo Habitacional Dom Romeu onde foi consumido pelo fogo. Assista o vídeo no fim da reportagem.

Equipes conseguiram debelar as chamas, entretanto, o veículo já havia sido tomado pelo fogo e ficou completamente destruído. A Polícia Militar (PM) constatou que o veículo foi furtado nesta terça-feira, por volta das 12 horas e foi "desovado no local" até a publicação desta reportagem, não havia informações se alguma peça foi levada. O Uno será encaminhado ao pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e o proprietário deve ser avisado.

"A situação é suspeita, porque a entrada do veículo não indica um acidente, não havia vítimas. Acionamos a PM para veirificar e constaram que o veículo havia sido furtado. Realizamos o combate ao incêndio e verificamos o interior do carro para ver se havia alguma vítima, mas não encontramos nada", disse o sargento Kava, do Corpo de Bombeiros.

Assista o vídeo:

