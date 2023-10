Carro furtado em Arapongas é localizado sem rodas em Apucarana

Um carro furtado em Arapongas foi encontrado neste domingo (22), em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o veículo estava no Loteamento Belvedere sem as rodas e a bateria.

O carro, modelo VW Gol, foi encontrado por dois soldados da PM que patrulhavam aquela região quando avistaram o veículo em situação de abandono. A equipe realizou buscas nas imediações e encontrou as rodas escondidas em meio ao mato. Já a bateria não foi encontrada.

Segundo a PM, o carro e as rodas foram encaminhados ao pátio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e o proprietário foi avisado. O setor de furtos e roubos deve investigar a autoria do crime.

