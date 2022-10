Carro furtado em Arapongas é encontrado 'depenado' em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana encontrou um carro que foi furtado na madrugada desta quarta-feira (26), em Arapongas, no norte do Paraná.

O veículo, um Fiat Premium, foi localizado abandonado na Rua José Chiarelli Filho, estrada que dá acesso ao Parque da Raposa, em Apucarana, também no norte do Paraná.

De acordo com a equipe policial, o veículo furtado foi encontrado sem as rodas, parte do painel, forro da porta e algumas partes mecânicas.

Os criminosos envolvidos no furto ainda não foram identificados e investigadores da polícia trabalham nas investigações do caso.

O carro foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

