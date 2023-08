Carro furtado em Apucarana é recuperado pela PM uma hora após o crime

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, recuperou um carro furtado uma hora após o crime, nesta terça-feira (8). A ocorrência foi registrada na área central da cidade e também na Vila Formosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário de um Fiat Palio de cor prata teria estacionado o carro no período da manhã, na Rua Arnoldo Langbein, centro. O automóvel estava na frente da casa da sogra dele.

Por volta das 18h38, o filho da vítima teria saído para fora da residência e viu alguém furtando o veículo. A ação criminosa não teve como ser impedida, e o ladrão fugiu com o Palio.

Após terem sido acionados, os policiais militares orientaram o proprietário e começaram a realizar buscas. Cerca de uma hora depois, por volta das 19h45, os PMs localizaram o veículo na Rua Dom Armando Lombardi, na Vila Formosa.

A vítima foi acionada e compareceu no local com a chave do carro. O automóvel foi conduzido até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para as providências cabíveis.

