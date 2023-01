Carro furtado é recuperado pela Polícia Militar em Apucarana

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 09h26, a equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou um veículo Gol branco, modelo 99, que havia sido furtado na cidade de Mauá da Serra, Paraná.

Conforme boletim de ocorrência, a proprietária do veículo teria estacionado o carro em frente a sua residência no último dia 31 de dezembro, por volta das 18 horas. Na manhã do dia 1º de janeiro, a mulher percebeu, às 07h50, que o automóvel havia sido furtado.

Nesta segunda (16), no entanto, a PM de Apucarana recebeu uma informação anônima relatando que teria um veículo em estado de abandono na Rua São Roque, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

A equipe de militares compareceu ao local e constatou que o veículo em questão estava com um alerta de roubo. O automóvel foi guinchado pelo guincho da PM e encaminhado até a 17ª Subdivisão de Polícia para as devidas providências.

