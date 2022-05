Carro furtado é recuperado pela Polícia Militar em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) recuperou neste domingo (15) um carro, que estaca com alerta de furto, na Rua Guaianazes, no Jardim Colonial, em Apucarana.

A informação sobre a localização foi repassada pela PM através da Central de Operações (Copom). O veículo, um Volkswagen Parati LS, foi guinchado e encaminhado para a 17ª Divisão Policial de Apucarana.

O furto, segundo a polícia, foi cometido também neste domingo (15). Um boletim de ocorrência foi registrado na madrugada, na Rua Benedito José dos Santos, no Jardim Paulista.

Ainda de acordo com a polícia, diversas peças do motor, incluindo a bateria, não se encontravam no veículo.