Carro furtado é encontrado sem rodas em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um carro modelo Corsa, furtado em Apucarana, foi encontrado abandonado na Estrada Sebastião Bertasso, zona rural do município, no começo da tarde desta sexta-feira (26). Nenhuma pessoa foi presa.

continua após publicidade

Conforme a PM, moradores da localidade informaram que o Corsa estava na estrada. Uma equipe foi para o endereço e encontrou o carro sem as rodas e sem bateria. O veículo foi guinchado e levado para a delegacia para ser entregue ao proprietário.

O furto aconteceu nesta quinta (24).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: 'Gato' de energia elétrica em empresa de Apucarana mobiliza PM

Outra ocorrência

Câmera flagra furto de carro em Apucarana; assista

Uma câmera de segurança registrou o furto de um carro, no Condomínio Cidade do Trabalho de Apucarana, localizado na região do Parque Bela Vista. O crime ocorreu nesta quinta-feira (25).

A gravação mostra o ladrão segurando um capacete e andando tranquilamente pelo local. Em poucos minutos ele escolhe o alvo e sai com o Palio preto, que estava estacionado no pátio da empresa. Para ler mais, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News