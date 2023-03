Carro furtado é encontrado sem rodas e bateria em Apucarana

Da Redação

O carro foi furtado no sábado

Um Corsa que foi furtado na noite de sábado (4) em Apucarana, foi encontrado em uma propriedade rural no Contorno Norte no final da tarde de domingo (5). O veículo estava sem a bateria e sem as rodas.

O sitiante encontrou o carro abandonado no cafezal e ligou para a Polícia Militar (PM). O dono do Corsa contou que deixou o veículo estacionado na Rua Duque de Caxias e foi com a família ao circo, ao retornar, percebeu o crime.

Até o momento, nenhuma pessoa foi presa.

Outra ocorrência

