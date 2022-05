Carro furtado é encontrado sem pneus em Apucarana

Da Redação

Um Fiat Prêmio que foi furtado no final da tarde, por volta das 17h39, desta quinta-feira (26), em Apucarana, da região do Bairro da Igrejinha, foi encontrado no começo da noite, abandonado na região da Estrada Sebastião Piassa, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Conforme a PM, o carro foi encontrado na região rural após uma hora do crime, por volta das 18h32. O veículo estava sem os quatro pneus, apenas o estepe foi deixado para trás.

O veículo foi guinchado e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para depois, ser devolvido ao proprietário. Nenhum suspeito do furto foi preso.

