Carro furtado é encontrado queimado em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um carro modelo Ford Escort foi encontrado totalmente queimado próximo ao Lago Schmidt em Apucarana, no final da manhã desta segunda-feira (7). Uma ligação no 190, número de urgência da Polícia Militar (PM), repassou que o veículo estava destruído no local.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, não havia queixa de furto ou roubo contra o veículo, porém, após o dono ser localizado, ele repassou que o Escort tinha sido furtado, provavelmente durante a madrugada, que ele percebeu o crime somente nesta manhã e ainda iria registrar um Boletim de Ocorrência.

- LEIA MAIS: Homens mortos em confronto com a PM de Apucarana são identificados

continua após publicidade .

O proprietário disse que o carro estava dentro do quinta da casa dele, porém, parte do veículo ficava pra fora, pois o portão não fechava. A princípio, peças do Escort também foram levadas.

O veículo foi guinchado e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. No final de semana, a PM recuperou quatro carros que foram furtados e todos estavam sem peças.

Siga o TNOnline no Google News