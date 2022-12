Carro furtado é encontrado no Residencial Parque da Raposa

Da Redação

Um veículo Gol, com placas de Apucarana, foi recuperado na manhã deste domingo, 11, em estado de abandono, na Rua José Ferragine, Residencial Parque da Raposa. Ele estava sem bateria, com avarias na pintura e lataria.

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar, um solicitante informava que teria um veículo Gol em estado de abandono no local. Chegando lá, os policiais verificaram que havia alerta de furto/roubo feito minutos antes do carro ser localizado. O veículo estava sem bateria e com avarias na pintura e lataria e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana para providências cabíveis.

Homicídio

O corpo de um homem foi encontrado nesta manhã de segunda-feira (12), na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana. Moradores da região teriam se deparado com o corpo na lateral da avenida, próximo a terrenos baldios. O local onde o corpo foi encontrado fica nas proximidades do Cisvir, em Apucarana.

A Polícia Militar (PM), Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. Saiba mais clicando aqui.

