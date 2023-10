Carro furtado é encontrado na zona norte de Apucarana

Um carro furtado na última sexta-feira (13) foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar no domingo (15) na zona norte de Apucarana (PR).

continua após publicidade

Segundo a polícia, o veículo, um GM Corsa, foi localizado na Rua Mármore, no Parque Industrial Norte da cidade.

A PM informou que contatou o proprietário e encaminhou o carro para a 17ª Subdivisão Policial.

continua após publicidade

Outra ocorrência

Pai e filho que fugiram durante o julgamento de um assassinato contra um homem em Apucarana (PR) se entregaram nesta segunda-feira (16) no minipresídio. Jesus Jezio Correia, 56 anos, e Lucas Henrique Pinto Correia, 23, foram condenados no último dia 3 em júri realizado no Fórum Desembargador Clotário Portugal.

Os dois foram responsáveis pela morte de Celso Marques, que tinha 43 anos na época. O crime aconteceu em 21 de outubro de 2018, quando a vítima foi baleada com um tiro na cabeça em um bar do Jardim Catuaí, zona sul da cidade. Um cliente do estabelecimento, Sidnei Peixoto, hoje com 53 anos, também foi atingido na perna, mas se recuperou das lesões. Para ler a matéria completa, clique aqui.





Siga o TNOnline no Google News