Carro furtado é encontrado “depenado” em meio a cafezal em Apucarana

Mais um veículo furtado na região foi encontrado “depenado”, ou seja, sem as quatro rodas, bateria, estepe e rádio. O carro foi localizado pelo proprietário, que é de Marumbi, em meio a um cafezal na região do Pirapó, em Apucarana. Ele acionou a Polícia Militar (PM).

Foto por Reprodução / PM O carro foi localizado pelo proprietário, que é de Marumbi

De acordo com o boletim de ocorrências, após a solicitação, a equipe encontrou a vítima do furto em frente à entrada de uma propriedade rural. Ele relatou que seu veículo, que havia sido furtado dias antes, encontrava-se na estrada, em meio a um cafezal. A equipe então adentrou a estrada, a qual era estreita e de difícil acesso, até chegar ao cafezal, local onde estava o veículo GM Corsa, sem as quatro rodas, bateria, estepe e rádio.

Diante da impossibilidade de acessar o local com o guincho, os policiais orientaram o proprietário a conseguir as rodas, pneus e uma bateria, para que pudesse remover seu veículo, até um local que fosse acessível ao guincho. Depois disso, o carro foi encaminhado para a 17° DP de Apucarana para procedimentos cabíveis.

