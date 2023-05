Carro furtado de estacionamento de empresa é encontrado em Apucarana

O Palio furtado do estacionamento de uma empresa em Apucarana no último dia 25/5 foi encontrado abandonado e pegando fogo na região do Jardim Marissol. A Polícia Militar (PM) agiu rápido e conseguiu controlar as chamas antes de destruir todo o carro.

Conforme a PM, os bancos e boa parte do painel estavam pegando fogo, que foi controlado pela polícia. Do Palio furtaram três rodas e a bateria. O carro foi guinchado e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Uma câmera de segurança registrou o furto, que aconteceu no Condomínio Cidade do Trabalho, localizado na região do Parque Bela Vista.

A gravação mostra o ladrão segurando um capacete e andando tranquilamente pelo local. Em poucos minutos ele escolhe o alvo e sai com o Palio preto, que estava estacionado no pátio da empresa. Para ver, clique aqui.

