Carro fica destruído após pegar fogo em rua de Apucarana; veja

Um carro ficou totalmente destruído após pegar fogo no final da tarde deste domingo (8), em Apucarana. O incêndio foi registrado na Rua Carlos Sartini Neto, localizada no Parque Industrial Oeste, que dá acesso ao Bairro Veneza.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, ninguém se feriu. O proprietário da da VW Parati estava no local e acompanhou o trabalho dos bombeiros.

A causa do incêndio não informada.

Veja o vídeo gravado por testemunhas:

