Carro faz conversão na Avenida Aviação e mulher acaba ferida; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente entre um carro e uma motocicleta resultou em uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (20), em Apucarana, no Norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 07h42, na Avenida Aviação.

continua após publicidade

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, a motocicleta Honda Biz era conduzida por uma mulher, de aproximadamente 35 anos. A vítima sofreu uma fratura na perna e foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada para o Hospital da Providência.

- LEIA MAIS: Vídeo mostra queda de mulher de veículo de mudança em Maringá; veja

continua após publicidade

O acidente teria acontecido após um carro Nissan fazer uma conversão na Avenida e a motociclista bater contra a lateral do veículo. Após o impacto, a mulher caiu da moto e se machucou. O condutor do carro não ficou ferido.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana também foi acionada para atender a ocorrência. Quando as autoridades chegaram, ambos os veículos já haviam sido retirados do meio da via.

Siga o TNOnline no Google News