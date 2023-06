Carro estraga enquanto mãe leva filha à UPA e policiais "salvam o dia"

Siga o TNOnline no Google News

Os policiais militares de Apucarana, no Norte do Paraná, "salvaram o dia" na madrugada desta quarta-feira (21), após o carro de uma mãe estragar enquanto ela levava sua filha para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 00h45, na Rua José Maria Pinto, no bairro Vila Nova. Uma adolescente estava passando muito mal e sua mãe iria levá-la para receber atendimento médico.

Tudo poderia ter dado muito certo, se o carro da família não tivesse apresentado problemas mecânicos. No momento de desespero, a mulher pediu ajuda às autoridades, que rapidamente cooperaram. Os policiais optaram por levar mãe e filha para a UPA de Apucarana na viatura.

O trajeto aconteceu sem mais nenhum imprevisto e, com a ajuda dos policiais, as duas ficaram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

